Stock em Goiânia será “eliminatória”

A penúltima etapa da Stock Car, a ser disputada neste domingo em Goiânia, não definirá o campeão da temporada, mas poderá tirar muitos concorrentes do páreo. A prova da Capital de Goiás definirá quem são os pilotos que brigarão pelo título no dia 8 de dezembro, em Interlagos (SP). Daniel Serra será a Goiânia, como líder, com 305 pontos. Em segundo está Ricardo Maurício, com 287, seguido de Thiago Camilo (281), Rubens Barrichello (265), Júlio Campos (256), Felipe Fraga (244), Gabriel Casagrande (223), Cacá Bueno (213), Bruno Baptista (163) e Max Wilson (140), que pela ordem, fecham as dez primeiras colocações do campeonato.