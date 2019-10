Stock Car traz chuva a Cascavel

Bia Figueiredo, única mulher no grid da Stock Car, arriscou andar com chuva na tarde dessa sexta-feira Crédito: Vanderley Soares

Em um dia que contou com uma sessão disputada totalmente em pista seca e outra interrompida por um temporal que despencou na região de Cascavel, Thiago Camilo foi o melhor da Stock Car na abertura das atividades no Autódromo Zilmar Beux, nessa sexta-feira. Os treinos foram preparatórios para a nona etapa da temporada, que contará com uma rodada dupla domingo, com transmissão ao vivo a partir das 10h30 pelo Sportv2.

A chuva, que desabou caprichosamente no intervalo da segunda prática, fez com que metade de grid treinasse apenas no seco e a outra metade enfrentando a pista molhada. E, ao contrário do que seria normal, muitos pilotos resolveram encarar o aguaceiro, acreditando na possibilidade de precipitação na hora da classificação neste sábado, a partir das 13h30 – algo que pode fazer a diferença.

“Existe a possibilidade de chuva na hora da classificação, mas não é uma certeza”, disse Thiago Camilo. “Porém, ter participado da sessão com pista seca pode fazer a diferença para quem andou [nela]. Mas vamos também analisar os dados da Bia, que andou na chuva, para nos auxiliar”, comentou o piloto da equipe Ipiranga Mattheis, dono de cinco poles na temporada e único a andar na casa de 1m01s em Cascavel.

Tempos da Stock Car na sexta-feira em Cascavel

Pos. Piloto Tempo

1º) Thiago Camilo 1m01s943

2º) Max Wilson 1m02s033

3º) Valdeno Brito 1m02s176

4º) Felipe Lapenna 1m02s188

5º) Ricardo Zonta 1m02s244

6º) Cacá Bueno 1m02s262

7º) Denis Navarro 1m02s301

8º) Diego Nunes 1m02s302

9º) Ricardo Mauricio 1m02s346

10º) Gabriel Casagrande 1m02s370

11º) Atila Abreu 1mn02s390

12º) Julio Campos 1m02s404

13º) Gaetano Di Mauro 1m02s430

14º) Lucas Foresti 1m02s468

15º) Rubens Barrichello 1m02s473

16º) Cesar Ramos 1m02s477

17º) Marcos Gomes 1m02s509

18º) Daniel Serra 1m02s552

19º) Nelsinho Piquet 1m02s557

20º) Rafael Suzuki 1m02s624

21º) Felipe Fraga 1m02s642

22º) Marcel Coletta 1m02s774

23º) Allam Khodair 1m02s834

24º) Bruno Baptista 1m02s853

25º) Galid Osman 1m03s235

26º) Bia Figueiredo 1m03s381

Programação da Stock Car

Sábado

10h05 – Treino Livre 3

13h30 – Classificação

Domingo

11h – Corrida 1

12h02 – Corrida 2

Programação da Stock Light

Sábado

8h30 – Treino Livre 3

11h30 – Classificação

15h30 – Corrida 1

Domingo

8h15 – Corrida 2