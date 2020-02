Stock Car terá Chevrolet e Toyota

Cumprindo uma etapa importante de suas quatro décadas de história, o Campeonato Brasileiro de Stock Car colocará na pista, pela primeira vez, os dois novos carros com os quais suas equipes disputarão a temporada 2020: o Chevrolet Cruze e o Toyota Corolla. Os modelos inéditos serão testados na próxima semana em uma pista ainda a ser escolhida pela comissão formada por dirigentes e técnicos da categoria e das equipes que disputam o torneio. A temporada começa no dia 29 de março, com a disputa dos 200 Quilômetros de Goiânia, que será também a Corrida de Duplas.

