Stefanello assumirá Secretaria de Saúde

Após atuar na secretaria do governo do estado de Cida Borghetti como sub-chefe da Casa Civil, Tiago Stefanello será nomeado o novo secretário de Saúde de Cascavel – hoje mesmo ele pediu exoneração do cargo na Prefeitura de Toledo, onde estava lotado. A previsão é que nessa terça-feira (21) a tarde o anúncio oficial seja feito pelo prefeito Leonaldo Paranhos (PSC).

Tiago já foi secretário de saúde de Toledo e de Corbélia, diretor do Hemocentro em Cascavel, superintendente do Hospital Bom Jesus e secretário de governo e gestão pública de Toledo. Rubens Griep pediu exoneração após dois anos e meio no cargo.

Uma coletiva está sendo preparada para anunciar o novo secretário – a solenidade ainda não está confirmada.