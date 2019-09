Sprint Race, Rali Ceará e Paranaense

A temporada 2019 da Sprint Race volta às pistas brasileiras neste fim de semana depois de duas etapas inéditas nos Estados Unidos. A quinta etapa será disputada no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina. A novidade é a realização de uma prova noturna neste sábado.

Rali Ceará

Menos de uma semana após o encerramento do Rali dos Sertões, os amantes do Off-Road voltam suas atenções para a quarta etapa da temporada de 2019 do Campeonato Cearense de Rali de Regularidade, em Messejana, Região Metropolitana de Fortaleza. A prova vai reunir pilotos e navegadores das categorias Carro 4×4 Master, Graduados, Turismo, Estreante e Experiência CCR, Motos – Graduado e Estreante, Quadriciclos e UTVs – Graduado e Estreante.

Paranaense

A quarta etapa do Campeonato Paranaense de Velocidade será disputada neste sábado e domingo no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina.