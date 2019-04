Após perder o Campeonato Carioca para o Flamengo, no fim de semana, o Vasco volta suas atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, às 19h15, recebe o Santos pelo jogo de volta da 4ª fase da Copa do Brasil depois de perder o primeiro jogo por 2 a 0. Sem Alberto Valentim, demitido com a queda no Estadual, Marcos Valadares comandará interinamente a equipe, que precisa vencer por três gols de diferença para seguir na competição. Se vencer por dois, a decisão será nos pênaltis.