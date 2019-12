Só pilotos da casa pagam inscrição

Os pilotos de Foz do Iguaçu encaram as 4 Horas como uma grande festa para encerrar a temporada Crédito: Divulgação

O Automóvel Clube de Foz do Iguaçu não irá cobrar inscrições de pilotos forasteiros que participarem sábado das 4 Horas de Kart de Foz do Iguaçu/Copa Mercosul. Assim, espera-se a participação de um grande número de competidores de Cascavel, Campo Mourão, Pato Branco e outros polos do kartismo paranaense.

A prova terá largada às 19h no Adrena Kart, com promoção e organização do Automóvel Clube de Foz do Iguaçu e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Será em categoria única, com motor quatro tempos sorteado.

A taxa de inscrição será de R$ 2.500 por equipe. Nesse valor está incluído um motor, que será sorteado; um jogo de pneus e o combustível para a tomada de tempo.

O limite máximo de participantes será de 25 equipes e cada uma poderá inscrever o mínimo de dois pilotos e o máximo de três. Um piloto poderá se inscrever no máximo em duas equipes.

A premiação será em troféus, do primeiro ao quinto colocado.

Cadete

A preliminar das 4 Horas de Kart de Foz do Iguaçu será uma prova da categoria Cadete, com duração de 45 minutos, mais uma volta, com uma volta obrigatória de no mínimo cinco minutos, entre a 20ª e a 30ª volta.

A taxa de inscrição será de R$ 400.