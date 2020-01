SiSU: Unioeste oferta 1.230 vagas

Entre os dias 21 e 24 de janeiro, estarão abertas as inscrições para a primeira edição de 2020 do Sistema de Seleção Unificada, o SiSU. As inscrições só poderão ser realizadas pelo site nacional do Sisu: http://sisu.mec.gov.br. Para informações mais específicas sobre a participação da Unioeste no Sisu, o candidato deve acessar www.unioeste.br/sisu.

Para esse ano, a Unioeste oferta 2.460 vagas: 1.230 para o Concurso Vestibular, e 1.230 para o SiSU, e em ambas as seleções 50% das vagas estão reservadas aos cotistas.

O Sisu é mais uma chance para aqueles que não tiveram um bom desempenho prova do Vestibular. Essa seleção, gerenciada pelo Ministério da Educação, utiliza as notas que o candidato obteve no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), ou seja, para inscrever-se no Sisu 2020, é obrigatório ter participado da edição do Enem 2019.

Após o período de inscrições para o SiSU, a chamada regular será a partir das 15h do dia 29/01/2020.

Na sequência, aqueles que não foram convocados em primeira chamada poderão manifestar seu interesse em participar da lista de espera (entre os dias 29/01 e 04/02). Sem a inscrição na lista de espera, independente do desempenho do candidato, ele não poderá concorrer às vagas não ocupadas nas chamadas posteriores. As chamadas posteriores ocorrem por edital próprio que será publicado a partir de 07 de fevereiro.

Cotas

50% das vagas são reservadas aos cotistas. As demais vagas são para ampla concorrência. É considerado cotista aquele candidato que realizou seus estudos de todo o Ensino Médio, exclusivamente, em escola pública do Brasil e que não tenha curso de graduação concluído.

Não é considerado cotista o candidato que tenha cursado qualquer período do Ensino Médio em escola privada mesmo que tenha sido por meio de bolsa de qualquer natureza.

Essa regra prevalece tanto no Vestibular quanto no Sisu.