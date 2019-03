Sistema Fiep participa de evento sobre cidades inteligentes

Viabilizar tecnologias e governar cidades inteligentes, digitais, sustentáveis e humanas. Essas foram as principais temáticas do Smart City Expo Curitiba 2019, que aconteceu nos dias 21 e 22 de março. Ao lado de outras empresas, o Sistema Fiep participou do evento, com a apresentação de serviços e soluções de tecnologia e inovação do Senai e IEL. “O Smart City é um dos principais eventos na América Latina, que conecta atores do ecossistema que fomentam o desenvolvimento das cidades, tornando-as mais sustentáveis e inteligentes”, comenta o gerente de Inovação do Sistema Fiep, Rafael Trevisan.

Quem participou do evento pode conhecer alguns dos principais serviços de tecnologia e inovação que o Sistema Fiep oferece, como o Centro de Tecnologia de Veículos Híbridos e Elétricos (CTVHE); o laboratório de prototipagem de baterias chumbo-ácidas e testes elétricos, que fica no Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica (ISI); o Hub de Inteligência Artificial, além das consultorias de gestão de inovação. O engenheiro mecânico Paulo Abreu participou da feira e gostou muito do que encontrou. “Vim para o evento pela grande tendência do mercado de aplicação de tecnologia e sustentabilidade no cotidiano das cidades. Conheço os produtos do Sistema Fiep e sei que a instituição é referência pela proximidade que tem com a indústria, além dos cursos que oferece. Gostei do que foi apresentado”, comenta.

O IEL Paraná (Instituto Euvaldo Lodi) apresentou suas soluções em inovação para uma indústria mais competitiva. Entre elas, consultorias para analisar a estratégia atual de inovação da empresa, comparativos com as práticas de mercado e desenvolvimento de um novo foco para o futuro do negócio. As startups incubadas na Aceleradora Sistema Fiep também tiveram espaço no evento. “Atualmente temos 14 empresas recebendo mentoria. Algumas delas têm desenvolvido projetos tecnológicos para smart cities e convidamos estas para exporem na feira. É uma oportunidade de participar de um evento grande e fazer contato com estudantes, empresários, instituições públicas e privadas”, explica João Bosco, consultor no Sistema Fiep.

Soluções do Sistema Fiep apresentadas na feira

Laboratório de Prototipagem de Baterias Chumbo-ácidas

Por meio do Laboratório de Prototipagem de Baterias Chumbo-ácidas e Testes Elétricos, mais de 11 fabricantes brasileiros do setor automotivo participam do projeto que busca o fornecimento de uma solução tecnológica para produção de baterias chumbo-ácidas melhoradas com nanotecnologia embarcada.

Centro de Tecnologia de Veículos Híbridos e Elétricos

O CTVHE do Senai no Paraná é o primeiro do país. Favorável a esta transformação na indústria automobilística, o Sistema Fiep procura acelerar a modernização das indústrias no país e capacitar profissionais, além de atuar como um vetor do empreendedorismo inovador de alto impacto.

Hub de Inteligência Artificial

O Hub de Inteligência Artificial será inaugurado em julho de 2019, em Londrina. O espaço oferecerá soluções na área de inteligência artificial (IA), ampliando e implantando projetos dentro do conceito de Indústria 4.0. “As indústrias estão procurando as nossas soluções de inteligência artificial, inovação, eletromobilidade e tecnologia”, analisa Jorge Mondadori, consultor de pesquisa, desenvolvimento e inovação do Sistema Fiep.

SOBRE O SMART CITY EXPO CURITIBA

Essa foi a segunda edição do evento chancelado pela FIRA Barcelona, consórcio público formado pela Prefeitura de Barcelona, Governo da Catalunha e Câmara de Comércio de Barcelona, e que é o organizador do Smart City Expo World Congress, maior evento do mundo sobre cidades inteligentes, realizado anualmente em Barcelona. O iCities, empresa curitibana especializada em soluções para smart cities, é a responsável pela organização do evento no Brasil, em parceria com a Prefeitura Municipal de Curitiba e Vale do Pinhão.