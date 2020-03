Sistema Fiep articula soluções e orienta indústrias durante crise do coronavírus

Desde o início da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus/covid-19, o Sistema Fiep tem se mobilizado para auxiliar a indústria paranaense. Além de orientações sobre ações que podem ser adotadas pelas empresas, a entidade vem dialogando com o poder público para buscar soluções que garantam a sequência das atividades industriais e minimizem os impactos para o setor.

“É fundamental que cada cidadão ou empresa faça sua parte para colaborar com os esforços para a contenção da pandemia e preservação da saúde”, afirma o presidente do Sistema Fiep, Carlos Valter Martins Pedro. “Mas também são necessárias medidas que minimizem o impacto econômico, garantindo a sobrevivência das empresas e a manutenção dos empregos”, acrescenta.

Por isso, a entidade buscou articulação com o governo estadual para discutir medidas que possam aliviar as consequências para as empresas. Entre elas, pediu a prorrogação dos prazos para recolhimento de tributos, além de ações que permitam que cadeias produtivas continuem funcionando, principalmente as essenciais, como a de alimentos, produtos de higiene e limpeza, medicamentos e equipamentos de saúde, entre outras.

O corpo técnico do Sistema Fiep também vem produzindo informativos com orientações sobre medidas que podem ser adotadas pelas indústrias. Elas estão ligadas tanto a ações de prevenção ao coronavírus quanto a alternativas de gestão. Também estão sendo informadas medidas que vêm sendo implantadas pelos governos.

Medidas internas

No Sistema Fiep, as aulas nas ações educacionais de Sesi, Senai e IEL foram suspensas. O atendimento presencial para outros serviços também foi cancelado em todas as unidades do Paraná. Para dúvidas de indústrias sobre o coronavírus, o Sesi disponibiliza uma Central de Saúde pelo WhatsApp (41) 99602-6727. Informações sobre cursos do Senai podem ser obtidas no 0800 648 0088 e, sobre serviços de Tecnologia e Inovação, pelo Whats (41) 98850-9653. Já os informativos estão disponíveis em fiepr.org.br.