Simulador Sisu 2020: ferramenta oferece estimativa de chances

Com a chegada do novo ano, os vestibulandos começam a ficar apreensivos para saber se conseguirão a tão sonhada vaga na faculdade por meio do Sisu 2020. O Stoodi, plataforma de estudos online, lançou o Simulador Sisu 2020, com a intenção de acabar com essa ansiedade, pois permite que o estudante consiga ter uma previsão de como será sua performance quando o Sisu disponibilizar oficialmente o ranking.

O Sisu (Sistema de Seleção Unificada) é um método pelo qual as universidades públicas oferecem vagas aos candidatos que participaram do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Ele foi criado pelo Ministério da Educação com o objetivo de oferecer aos estudantes a oportunidade de ingressar no curso superior, de forma gratuita.

“A principal motivação para se desenvolver o Simulador Sisu é ajudar o estudante em um momento delicado e de muita ansiedade. A gente sabe que o período entre a divulgação das notas do Enem e a abertura da inscrição no Sisu é pequeno, mas pode gerar muita angústia. Dar informações que ajudem o estudante a lidar melhor com esse momento faz parte do propósito do Stoodi”, afirma Tiago Previato, gerente de Produtos do Stoodi.

O simulador funciona da seguinte forma: primeiro é preciso informar as notas do Enem das provas de matemática, ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e códigos, e redação, seguido do curso desejado e o Estado em que pretende estudar. Em seguida, com base na nota de corte do sistema, a plataforma irá estimar as chances de aprovação na universidade. É preciso fazer login no site para visualizar a estimativa.

O Sisu é um dos programas do governo mais procurados por estudantes, principalmente porque dá acesso a universidades públicas de qualidade. Cerca de 239 mil vagas em 30 instituições são oferecidas, número que vem crescendo anualmente. Em 2018, houve quase dois milhões de estudantes que se candidataram, e como é possível escolher até dois cursos, as inscrições chegaram a 3,5 milhões.