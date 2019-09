Simulado para o Enem prepara estudantes para as provas

Aproximadamente 60 mil alunos do Ensino Médio irão participar do último Simulado do Enem 2019. Essa é a expectativa da SOMOS Educação, uma das principais organizações de educação básica do Brasil, que realizará as provas simuladas em dois dias, 22 e 29 de setembro, com duração exatamente nos moldes do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

No primeiro dia serão aplicadas as provas de Linguagens, Ciências Humanas e Redação, enquanto no segundo dia, Ciências da Natureza e Matemática. A aplicação ocorre simultaneamente em escolas próprios e parceiras, e participarão estudantes do terceiro ano do Ensino Médio, alunos do 1º e 2º anos também podem participar como treineiros.

Dinâmica

Os simulados promovidos pela SOMOS Educação serão aplicados em todas as regiões brasileiras, participando estudantes de 22 colégios próprios, os sistemas de ensino da Rede Anglo, Rede pH, além de escolas públicas parceiras.

A experiência permite vivenciar a dinâmica das provas e preparar os alunos para o Enem, que este ano ocorrerá em 3 e 10 de novembro, já que com o resultado é possível concorrer as vagas do Sisu, conseguir benefícios estudantis por meio dos programas do governo para universidades públicas, bolsas de estudo e financiamento estudantil. Além de poder pleitear os estudos em uma universidade portuguesa.

Para mais informações, acesse www.somoseducacao.com.br.