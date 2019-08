Simpósio amplia debate sobre Compliance Jurídico

Promovido pelo Grupo de Pesquisa Direito e Regulações, o 5º Simpósio Compliance Jurídico, Instituições e Tecnologia foi também a aula magna do curso de Direito, proporcionando aos alunos ampliar seus conhecimentos a respeito do tema. “É importante que os profissionais que estão se formando já saiam para o mercado de trabalho com a perspectiva de uma temática que está dominando todo o mercado público e privado. Então, a Univel está caminhando na vanguarda de uma capacitação profissional para os seus alunos”, explicou o palestrante Cláudio Carneiro.

O tema é novo e relevante no mundo todo, proporcionando ao aluno um conteúdo atualizado e essencial para sua formação. “É um tema que está sendo muito debatido no Brasil e no exterior e que naturalmente norteia as pesquisas científicas do Grupo de Pesquisa Direito e Regulações da Univel. Dessa forma, estimulamos os alunos a também pesquisar e estudar”, ressalta Alexandre Barbosa da Silva, coordenador do Grupo de Pesquisa Direito e Regulações.

O acadêmico de Direito Luis Henrique Kleiniding classificou a palestra como esclarecedora: “Eu me surpreendi, aprendi muitos conteúdos, do início ao fim foi muito bom”.

O palestrante ainda ressaltou a importância do tema para o futuro profissional. “Nosso enfoque foi abordar compliance como sistema de gestão de dentro de uma visão interdisciplinar. Eu, enquanto aluno, ouvi por diversas vezes professores dizendo o que era importante para a minha vida profissional, e algumas vezes não dei ouvido para aquilo, e o meu recado é para que de fato os alunos percebam que o que nós queremos é o melhor para eles. Essa é uma ferramenta que vai ser necessária, então é importante que não deixe para ver isso depois, acreditem na nossa mensagem”, ressalta Cláudio Carneiro.