Na maioria das culturas, esse animal é visto como símbolo de boa sorte, sabedoria, poder e sucesso. Também são considerados referência de lealdade, companheirismo e unidade por seu comportamento em manada.

O elefante aparece em muitas lendas antigas e são considerados animais sagrados e especiais. Em algumas culturas, são tratados até mesmo como deuses tamanha sua importância espiritual.

Uma lenda famosa sobre o significado espiritual do elefante é a seguinte. Quando a mãe de Lord Buddha estava grávida dele, um elefante branco sempre aparecia em seus sonhos.

O animal puro lhe dava uma flor de lótus branca, dava três voltas e, em seguida, entrava em seu ventre. A mensagem enviada por esse tipo de sonho com elefante é de conexão. O animal está chegando até você como um guia espiritual.

Considerado um animal extremamente inteligente, o elefante também costuma surgir para uma pessoa em sonhos ou de alguma outra forma quando ela começa uma carreira na área de ciências ou pesquisa ou quando inicia qualquer outro tipo de exercício mental. O espírito do elefante se sente atraído por mentes inteligentes.

Os elefantes tanto na decoração, tatuagem, presentes ou outros itens podem representar sorte, proteção, ajudam na promoção do amor e da fidelidade, auxiliam na ligação entre mãe e filho, na fertilidade e no conhecimento. Além disso, trazem energia positiva no trabalho, liderança e boa gestão.

Fonte: Astrocentro