Shows da Expo Rondon arrecadam 40 toneladas de alimentos

A Expo Rondon 2019 ainda não começou, mas já apresenta bons resultados. Trata-se da arrecadação de alimentos. Mais de 40 toneladas foram trocadas por ingressos para os shows de Luan Santana, Matheus e Kauan e Zezé di Camargo e Luciano.

Os alimentos foram arrecadados pela Assemar (Associação de Servidores Municipais de Marechal Rondon) e pelas igrejas Assembleia de Deus, A Verdade que Liberta, Luterana Cristo, Martin Luther, Congregacional, Quadrangular II, Luterana Alvorada e Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

De acordo com o pastor Alfredo Bischoff, após a Expo Rondon, todos os alimentos passarão por uma triagem e as igrejas doarão parte deles para os membros mais carentes. Os demais alimentos serão doados para 16 entidades do município e região.

“A Expo Rondon mais uma vez não será apenas gastronomia, diversão e negócios, mas também solidariedade. Todo mundo sai ganhando com o evento. Aqueles que irão se divertir nos shows, mas que ao mesmo tempo fizeram uma boa ação e aqueles beneficiados com os alimentos doados”, destacou o diretor-presidente da PROEM (Fundação Promotora de Eventos), Anderson Loffi.