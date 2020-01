Show Rural vai apresentar ciclo com robôs na pecuária de leite

É cada vez maior o número de máquinas que auxiliam os pecuaristas a melhorar a performance de suas leitarias. Quem visitar o Show Rural Coopavel de 3 a 7 de fevereiro poderá conhecer o que há de mais moderno no mundo em pecuária de leite. O salão tecnológico, um dos ambientes da área de pecuária, será totalmente ocupado por tecnologias e robôs desenvolvidos para realizar as mais diferentes tarefas.

“A era dos robôs invadiu os currais”, informa o coordenador da área Pecuária, o zootecnista Rozimbo Júnior Magro. O ambiente será todo ocupado pelo cross ventilation, uma técnica que reduz e mantém equilibrada a temperatura para os animais em confinamento, melhorando o conforto térmico e aumentando a produção. Empresas brasileiras e estrangeiras vão mostrar o que há de melhor para elevar produtividade e qualidade do leite, e consequentemente dos seus derivados.

A empresa sueca DeLaval vai implantar robôs que executam inúmeros ofícios no ambiente de confinamento. O primeiro será um alimentador automático para bezerras. Depois, será possível ver o robô-ordenhadeira em plena atividade e então acompanhar a performance de uma máquina que recolhe e refaz a mistura do trato no cocho dos animais. O ciclo mostrará ainda sessões com troncos de contenção que, combinados com o conhecimento de técnicos e de softwares específicos, informarão sobre a saúde dos cascos dos animais.

A visita pelo pavilhão tecnológico da pecuária levará uma balança de pesagem que, dotada de sensores, fará leituras sobre a saúde do animal. Esse trabalho vai ser apresentado pela Embrapa, a partir dos seus braços de Gados de Corte e Leite. Uma das novidades será a demonstração de uma cerca elétrica virtual, monitorada por GPS e desenvolvida pela Prodap, empresa de gestão pecuária e nutrição animal.

O setor pecuário contará com a participação de associações de criadores, como a ABCZ, que integra criadores de zebus. A entidade informará sobre genética e avanços possíveis por meio de processo de avaliação genômica do gado. A Piracanjuba, uma das maiores indústrias de lácteos do País, oferecerá degustação de diversos produtos aos visitantes.

Rozimbo informa que há novidades na área estrutural, como a cobertura dos vãos entre os pavilhões e a construção de um espaço para abrigar animais que serão colocados à venda. A Corteva, multinacional do agronegócio, apresentará em um contêiner informações sobre controle de ervas daninhas nas pastagens.