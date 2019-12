Show Rural Coopavel: Montagem de estandes estará autorizada a partir do dia 2

O evento acontece em Cascavel, no Oeste do Paraná, em área de 72 hectares - Crédito: Assessoria

O início de montagem dos estandes do 32º Show Rural Coopavel estará autorizado a partir das 8h do dia 2 de janeiro, quinta-feira da semana que vem. Quem informa é a Coordenação do evento, que espera receber público de 250 mil pessoas no período de 3 a 7 de fevereiro de 2020.

Noventa montadoras de todo o Brasil estarão no parque para preparar os espaços. O horário de trabalho das equipes será diariamente das 8h às 19h. Todos os ambientes de recepção de visitantes deverão estar prontos até às 19h do dia 29 de janeiro.

Devido à importância do evento, considerado o terceiro maior do planeta em disseminação de tecnologias e inovações para o campo, os estandes são uma atração à parte. “São amplos, bonitos, criativos e tecnológicos”, resume o coordenador do Show Rural Coopavel, o agrônomo Rogério Rizzardi.

650 expositores

A 32ª edição espera movimentar R$ 2 bilhões em negócios. Serão 650 expositores, empresas que representam o que há de melhor nos mais diversos segmentos e nichos da cadeia produtiva do agronegócio. O Show Rural Digital, que chega à sua segunda edição, ocupará área construída de 8,7 mil metros quadrados, quase três vezes maior que a inaugural. “Teremos, a exemplo da primeira, as maiores empresas de inovação do mundo presentes”, informa o coordenador do SRD José Rodrigues da Costa Neto.