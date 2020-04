Show Pecuário 2020 é cancelado

O Show Pecuário 2020, evento técnico voltado para a promoção e desenvolvimento da pecuária no Oeste do Paraná, foi cancelado. Devido às complicações e restrições causadas pelo novo coronavírus e por fatores econômicos, a organização decidiu cancelá-lo. Organizado pelo Sindicato Rural de Cascavel e pela Sociedade Rural do Oeste do Paraná, o Show é uma dos eventos mais tradicionais da região.

O Show Pecuário foi criado com o objetivo de ser um grande disseminador de tecnologia, informação e de novos negócios aos criadores animais da região Oeste do Paraná. Além da feira dos expositores da indústria, do comércio e da prestação de serviços, o evento sempre buscou reunir bovinos de leite e corte, ovinos e equinos, promover leilões, julgamentos e balcão permanente de negócios. Palestras, workshops e reuniões também sempre fazem parte da programação da feira.

A data da sexta edição previamente marcada era de 4 a 7 de agosto. Segundo o presidente do Sindicato Rural de Cascavel, Paulo Orso, questões econômicas também pesaram na decisão. “Nós sabemos que pode estar tudo de volta à normalidade na época, mas que empresa arriscaria patrocinar o evento ou comprar um estande? Por essas e outras questões, que também envolvem as restrições do Covid-19, resolvemos cancelar. Em 2021, se tudo der certo, faremos o evento normalmente”, declarou.