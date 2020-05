Shopping Catuaí suspende construção e venda de espaços em Cascavel

A cidade de Cascavel foi pega de surpresa no final desta quarta-feira (27), com o anúncio de que o Shopping Catuaí de Cascavel está suspendendo a construção e também a comercialização dos espaços. O motivo seria a pandemia do novo coronavírus, que trouxe impactos muito fortes para o setor varejista.

O Catuaí informou através de nota divulgada no programa EPC da Catve, que deverá manter apenas um escritório no terreno onde deveria ser instalado o shopping, para fazer o atendimento visando dirimir eventuais dúvidas.

Desde que começou, o projeto sempre esteve envolto em vários problemas no âmbito jurídico por questões ambientais. A obra, localizada na Avenida Brasil, no Bairro São Cristóvão, sofreu várias paralisações ao longo dos vários anos que está em construção

O investimento no local seria de mais de R$ 200 milhões e o shopping receberia 190 lojas, gerando em torno de 2 mil empregos diretos e indiretos.

De acordo com a nota divulgada, o Catuaí Shopping Cascavel apoia o projeto, porém não esclareceu se pretende, no futuro, retomar a construção.

“A administração vai manter o escritório no terreno para fazer o atendimento aos lojistas para eventuais dúvidas.”

O Catuaí era pra ser o maior shopping de Cascavel gerando dois mil empregos, com 30 mil metros quadrados, 177 lojas, dois pisos, cinema com cinco salas, praça de alimentação, área gastronômica, alameda de serviços, estacionamento com 1.550 vagas e supermercado.

Grandes marcas já tinham confirmado instalação na cidade. No ano passado a diretoria do grupo BRMalls chegou a anunciar para outubro deste ano a inauguração, mas as perspectivas não se confirmaram.

NOVELA

O projeto do empreendimento foi barrado no início do projeto de construção em 2013 por questões ambientais, passou por adaptações que deixarão a obra mais moderna.