Terminou domingo a temporada 2019 do Campeonato Mundial de F-2. Para encerrar o ano com chave de ouro o brasileiro Sérgio Sette Câmara largou na pole position e venceu a corrida de sábado do GP de Abu Dhabi, e, no domingo, com o grid invertido, foi novamente ao pódio com o terceiro lugar. Com estes resultados Sette Câmara garantiu os pontos necessários para obter a Super Licença para a Fórmula 1.