Sette Câmara termina testes no Japão

Na distante cidade de Fuji, no Japão, às margens do monte Everest, o piloto brasileiro Sérgio Sette Câmara (YOUSE/XP Investimentos/MRV/Energisa) fez terça e quarta-feira a sua estreia oficial na categoria em que irá competir no ano de 2020 – a Super Fórmula Japonesa. A bordo do carro #50 da equipe B-Max Racing by Motopark o mineiro de 21 anos participou da primeira rodada de testes coletivos da categoria quando completou mais de 200 voltas no circuito asiático. Seu principal objetivo foi o de conhecer o carro e criar um vínculo profissional com os novos engenheiros e mecânicos que irão trabalhar com ele durante todo o ano.

