A equipe norte-americana Geox Dragon, da Fórmula-E, anunciou nessa sexta-feira a contratação do brasileiro Sérgio Sette Câmara como seu novo piloto reserva e de desenvolvimento. O jovem de Belo Horizonte irá desenvolver suas atividades no Campeonato 2019/2020, que teve início no último mês de novembro. Sette irá iniciar suas atividades na F-E no dia 1º de março. Nessa ocasião, serão realizados os testes coletivos da categoria, no Circuito de Marrakesh, na Turquia.

