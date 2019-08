Setor produtivo fecha questão sobre obra do Trevo Cataratas

Reportagem: Juliet Manfrin

Cascavel – O setor produtivo do oeste do Paraná se reuniu nessa sexta-feira (23), em Cascavel, com quatro deputados estaduais que representam o oeste na Assembleia Legislativa Márcio Pacheco, Coronel Lee, Marcel Micheleto e Élio Rush. O objetivo era fechar questão sobre o pedido que será feito ao MPF (Ministério Público Federal) para a destinação dos recursos – no valor de R$ 130 milhões – oriundos do acordo de leniência firmado entre a força-tarefa da Lava Jato e a Ecocataratas para uma obra específica: a readequação do Trevo Cataratas, no entroncamento das BRs 277, 467 e 369, em Cascavel.

Com episódios frequentes de perder obras importantes por não haver consenso entre os líderes regionais, o objetivo foi focar na edificação do trevo por entender que há anos ele representa um dos maiores gargalos logísticos do Sul do Brasil.

Acordado isso, ficou definida a composição do grupo que vai ao MPF em um encontro, a ser agendado para o início de setembro.

Ele será formado por representantes da Amop (Associação dos Municípios do oeste do Paraná), do POD (Programa Oeste em Desenvolvimento), da Caciopar, da Prefeitura de Cascavel e os deputados estaduais do oeste.

Plano B

Diante do risco de uma negativa do MPF sobre as obras no trevo, pelo fato de ele não estar contemplado no contrato original de concessão dos pedágios, o pedido será então redirecionado para duplicação da BR-277 no sentido Cascavel/Matelândia.

Se isso ocorrer, o foco da comissão se voltará ao governo do Estado, que já sinalizou positivamente à obra.