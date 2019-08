Sete razões pelas quais seus cabelos estão caindo

Ao contrário do que muitos pensam, a queda dos cabelos é algo perfeitamente normal, sendo que, de acordo com a dermatologista e tricologista Kédima Nassif, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, é comum que cada pessoa perca cerca de 60 a 100 fios de cabelo por dia.

Porém, se o número de fios caindo diariamente passar da quantidade habitual de queda, algo pode estar errado. “Uma dica para saber se seu cabelo está caindo mais do que deveria é o teste de tração. Para realizá-lo, basta unir seus cabelos em uma pequena mecha com cerca de 60 fios e puxar, deslizando suas mãos até as pontas dos fios. Se nesse processo saírem mais de seis fios, é sinal de que você deveria buscar um tricologista”, explica.

Mas, afinal, por que essa queda excessiva dos cabelos ocorre? Para responder a essa questão, a especialista pontuou as sete principais causas da queda capilar. Confira:

1) Genética: “Existe a chance de você ser geneticamente predisposto a sofrer com afinamento e queda capilar, o que significa que ocorrerá uma redução progressiva do volume dos cabelos com o passar do tempo. Nestes casos o que acontece é que os folículos, devido a sensibilidade aos hormônios masculinos adquirida geneticamente, passam a diminuir de forma gradual, assim produzindo fios menores e mais finos a cada ciclo de crescimento dos cabelos.”

2) Desequilíbrio hormonal: Desequilíbrios hormonais podem causar alterações em todo o organismo, inclusive nos cabelos. Isso porque os hormônios possuem um papel fundamental na regulação do ciclo de crescimento capilar. “Enquanto os estrogênios, hormônios femininos, ajudam a manter os cabelos na fase anágena, ou seja, de crescimento, pelo tempo necessário, os andrógenos, hormônios masculinos, podem encurtar o ciclo de crescimento capilar, fazendo com que os fios cheguem à fase de queda mais rapidamente. Dessa forma, o excesso de hormônios andrógenos pode causar a perda dos cabelos”, explica a médica. Esse problema também está relacionado à genética, visto que o desequilíbrio hormonal afeta muito mais os cabelos de pessoas que têm predisposição à sensibilidade folicular do que daqueles que não possuem tal predisposição.

3) Deficiência de ferro: De acordo com a dermatologista Kédima, uma das principais e mais comuns causas da queda de cabelo em mulheres é a deficiência de ferro no sangue, visto que o nutriente é fundamental para a produção de proteína para as células capilares.

4) Deficiência de vitamina B12: “A deficiência de vitamina B12 está diretamente relacionada à queda capilar, pois o nutriente é fundamental para garantir a saúde dos glóbulos vermelhos do sangue, responsáveis por carregar o oxigênio para nutrir os mais diferentes tecidos do corpo, incluindo os folículos capilares. Esse problema é muito comum em veganos, já que a vitamina B12 é obtida de fontes proteicas animais.

5) Hipotireoidismo e hipertireoidismo: A glândula tireoide ajuda a regular o metabolismo do corpo, controlando a produção de proteínas e o uso de oxigênio pelos tecidos. “Logo, qualquer desequilibro nessa glândula pode afetar os folículos capilar. Além disso, o hipotireoidismo pode levar a um quadro anêmico do paciente, o que, devido à deficiência de ferro, também pode afetar o cabelo”, afirma a especialista.

6) Estresse: Quando estamos estressados, há um aumento dos níveis de cortisol, o que pode causar queda capilar. Além disso, o estresse pode promover o aparecimento de problemas no couro cabeludo, como caspa, o que também possui um impacto negativo nos cabelos.

7) Idade: É importante ter em mente que, conforme envelhecemos, nossos cabelos também envelhecem, tornando-se naturalmente mais finos e consequentemente caindo. É uma parte completamente normal do processo de envelhecimento. “Quando a mulher entra na menopausa, por exemplo, começam a ocorrer mudanças no organismo que também afetam os cabelos. Sendo assim, a queda de cabelo torna-se mais prevalente após este período”, completa Kédima Nassif.

Existe tratamento

A dermatologista e tricologista Kédima Nassif alerta que é importante ressaltar que a queda de cabelo não ocorre repentinamente, pois os fios crescem em ciclos, podendo então levar até três meses para que o cabelo comece a cair devido aos motivos citados acima. “Sendo assim, é importante que ao notar queda excessiva dos fios você não se desespere. O ideal é acompanhar este processo e consultar um tricologista sempre que houver a suspeita de uma queda aumentada”, diz.

De acordo com ela, o especialista poderá realizar uma avaliação, diagnosticar o que está realmente causando a queda e indicar o melhor tratamento para cada caso, seja ele por meio de suplementos; aplicação de laser ou LED e/ou tratamentos em clínica como microagulhamento e mesoterapia.

Fonte: www.kedimanassif.com.br