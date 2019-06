Sesc PR promove Paraná Junino em quatro cidades

O Sesc está com a programação em clima de arraiá, com as festas do Paraná Junino. A primeira delas ocorre no Sesc Caiobá, amanhã 1º de junho, com o show de As Galvão; depois é a vez de Curitiba – no Bosque São Cristóvão, com show do Gaúcho da Fronteira; do Sesc Londrina Norte; e Sesc Foz do Iguaçu, ambas no dia 8 de junho. A entrada é franca. O circuito de festas juninas será em espaços abertos e democráticos, com diversas atrações destinadas à família.

As festas juninas integram o calendário das mais tradicionais do país, sendo a segunda maior manifestação artística do Brasil. Celebram as raízes da tradição cultural e promovem o turismo de inverno.

A estrutura de todas as festas contará com feira gastronômica, com comidas típicas como bolo de milho, pamonha, canjica, tapioca, quentão, pinhão e doces juninos. Também oferecerá áreas de recreação para crianças, feira de artesanato local, correio elegante e palco para espetáculos musicais com grandes nomes da música caipira e sertaneja de raiz. O Paraná Junino conta com parceria da RPC TV.

As Galvão em Caiobá e Londrina

Confirmados os shows com As Galvão em Caiobá (1º de junho) e Londrina (8 de junho). Aos 7 e 5 anos de idade já estavam encantando radialistas de todo o país. O primeiro disco veio quando tinham 14 e 12 anos e junto o primeiro sucesso, Carinha de Anjo. Hoje, com mais de 300 músicas gravadas, conhecidas e respeitadas no Brasil inteiro e recentemente homenageadas com o “Memorial Irmãs Galvão” em Paraguaçu Paulista/SP, as duas vozes ultrapassaram fronteiras com suas músicas tocadas em Portugal, Canadá, Suíça e Japão. No Show, além dos clássicos da música sertaneja, cantam seus maiores sucessos Coração Laçador (O Boi), No Calor dos teus Abraços, Pedacinhos entre outros.

Confira a programação

Sesc Caiobá

Quando? 1º de junho, das| 14h às 21h

Onde? Rua Dr. José Pinto Rebelo Júnior, 91

14h – Abertura dos portões

14h às 21h – Feira de Alimentação e Artesanato

14h às 20h – Brincadeiras juninas

15h às 16h45 – 1° Festival de Danças Juninas

17h – Apresentação de Violeiro Convidado

17h30 às 18h30 – Sequência da programação do 1° Festival de Danças Juninas;

18h30 – Quadrilha Improvisada

18h45 – Show de As Galvão

Informações: (41) 3452-8950 e 3452-8951

Curitiba – Bosque São Cristóvão

Quando: 8 de junho, das 12h às 18h

Onde? Rua Margarida Ângela Zardo Miranda, 85 – Santa Felicidade

Das 14h às 15h – Quadrilhas

Das 12h às 16h – Contação de histórias

13h – Grupo de Seresta

13h30 – Coral Sesc Água Verde

16h45 – Grupo Camperando a Tradição

Show com Gaúcho da Fronteira

Informações: (41) 3259-1350

Sesc Foz do Iguaçu

Quando? 8 de junho, das 15h às 22h

Onde? Av. Tancredo Neves, 222 Vila – A1

15h – Abertura dos portões

15h às 22h – Feira gastronômica, feira de artesanato e brincadeiras juninas

15h30 às 19h30 – Sessões de contação de causos e histórias

16h – Apresentação de dança

17h15 – Apresentação circense de quadrilha em pernas de pau;

18h15 – Mostra de quadrilhas

19h30 – Apresentação do Centro de Tradições Gaúchas

20h – Show com Renato Borghetti

Informações: (45) 3576-1300

Sesc Londrina Norte

12h às 19h – Feira Gastronômica

12h às 19h – Feira de Artesanato

Espaço de Recreação com: pega peixe, derruba lata, corrida maluca, acerte o palhaço, correio elegante DFE, camas elásticas, xadrez gigante, mesas de tênis de mesa, mesa de Futebol de Botão, vídeo games, jogos de mesa, jogos de tabuleiro, mini Voleibol, mini Basquete; mini Futebol, circuito de psicomotricidade, causos e histórias

Apresentações

Quando? 8 de junho, das 12h às 19h

Onde? Av. Saul Elkind, 1555

12h30 a 13h30 – Quadrilha dos alunos e professores do Colégio Ensino Médio Londrina

13h30 as 15h30 – Casamento caipira – Alunos do Futuro Integral

Apresentação da dança Menina do laço de fita

Apresentação Brinquedo Cantado: Pipoca grupo T2 T3 manhã (Educação Infantil)

Apresentação da dança Peneirei Fubá- grupo T 3 integral (Educação Infantil) participação especial: Futuro Integral

Apresentação Dança do Café

Apresentação Dança dos bichos no Forró

Exposição Pássaros do meu Paraná

Grupo de Cantoria – Sesc Londrina Centro

Apresentação Dança Circular – Sesc Londrina Norte

Quadrilha Grupo de Convivência

18h00 – Show de As Galvão

Informações: (43) 3572-7900