Servidores do HUOP serão testados para covid-19

Os servidores do HUOP (Hospital Universitário do Oeste do Paraná) serão testados para covid-19. São mais de 1,3 mil testes rápido que serão utilizados para profissionais de vários setores da instituição. “Vamos avaliar a resposta imune, se passou eventualmente pela doença ou não, para que haja uma segurança maior dentro do hospital, também para aqueles que tem dúvidas se passaram pela doença assintomáticos”, diz o diretor administrativo do Huop, Rodrigo Barcella.

Alguns dos testes foram adquiridos pelo Huop e outros foram entregues pela Secretaria Estadual de Saúde. Os primeiros colaboradores a serem testados são aqueles que trabalham na linha de frente, e quem tem o contato direto com o público. “Todos os setores vão realizar uma programação junto com o Laboratório de Análises Clínicas, para que não haja uma sobrecarga. Por isso, é necessário priorizar aqueles que realizam o atendimento direto com o público nesse primeiro momento”, diz.

Já aqueles servidores que possuem sintomas de covid-19 não devem fazer o teste rápido, pois serão encaminhados para o teste molecular. “Este outro teste identifica se o vírus está presente quando há os sintomas, portanto, é o mais indicado. Além disso, estes são afastados do trabalho nesse momento”, explica. “É importante ressaltar que mesmo com a testagem, todos devem manter os cuidados para evitar o contágio do vírus, como a higienização das mãos e isolamento social”, ressalta.