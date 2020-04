Servidores da Peco de Cruzeiro do Oeste recebem mais de 2 mil máscaras descartáveis

Ontem (6) de manhã, foram distribuídas em Cruzeiro do Oeste mais de 2 mil máscaras descartáveis aos servidores que atuam na barreira sanitária e no acompanhamento de detentos da Peco.

As máscaras foram produzidas na Fábrica de Mão de Obra Municipal e a confecção foi ‘arte’ de colaboradores e voluntários que doaram materiais e participaram da confecção. Cerca de mil máscaras foram produzidas e doadas pela Estofados Requinte e outras 1000 foram confeccionadas na Fábrica de Mão de Obra do Município pelas costureiras Ariana e Márcia, com auxílio das voluntárias Patrocínia e Ester. A empresária Fátima Lima também deu sua contribuição doando parte do material para a confecção.