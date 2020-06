Serviços da Central de Especialidades de Toledo retornam dia 22 em novo local

A decisão da Secretaria Municipal de Saúde de concentrar os atendimentos de pacientes com covid-19 (casos confirmados ou suspeitos) no Mini Hospital Dr. Jorge Milton Nunes impactará no funcionamento da Central de Especialidades, que funciona anexa. A partir dessa quarta-feira (10), toda a estrutura administrativa e de prestação de serviços (entrega de guias das unidades básicas de saúde, agendamentos, pagamento de passagem e pensão para Curitiba, agendamentos e atendimentos de assistentes sociais) será transferida temporariamente para o Centro Cultural Ondy Hélio Niederauer, localizado na Rua Dr. Ciro Fernandes do Lago, 1 (Vila Pioneiro).

De acordo com a diretora da Central de Especialidades, Jaqueline Laís Baumgarten, a mudança da mobília ocorrerá até o fim de semana. A instalação da infraestrutura telefônica e de informática será realizada na próxima semana e os atendimentos serão retomados no dia 22. “O motivo desta mudança é evitar que servidores e usuários dos nossos serviços fiquem expostos aos riscos do novo coronavírus, uma vez que na atual estrutura também circularão pacientes suspeitos ou confirmados de covid-19”, explica.

Os atendimentos ambulatoriais da Central de Especialidades, realizados por uma equipe de oito médicos, continuarão ser realizados na sede da Secretaria de Saúde, na Rua Carmelita Nodari, 132 – Jardim Gisela.