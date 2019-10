Serpente inicia quartas de final da LFP na terça

A temporada do Cascavel Futsal ainda não acabou, graças à recém-criada LFP (Liga Futsal Paraná), competição na qual está nas quartas de final e iniciará o mata-mata com o Dois Vizinhos nesta terça-feira (29), às 19h45, no Ginásio Elvira Menin, em Santa Tereza do Oeste.

Será a terceira partida válida por uma fase de playoffs que a Serpente jogará no local. Nas outras duas, foi eliminada, na Liga Nacional, nas oitavas, e na Série Ouro, nas quartas de final. Desta vez, ao contrário das competições anteriores, fará o jogo de ida como mandante e decidirá a vaga fora de casa, quatro dias depois, no sábado, dia 2 de novembro.

“As três competições têm regulamentos diferentes. Na Liga Nacional jogávamos a prorrogação a nosso favor, no Estadual tínhamos que vencer para levar para os pênaltis e agora na prorrogação não há vantagem para ninguém. As três competições são distintas, e para nós é fundamental dar esse passo, chegar à semifinal. Vamos enfrentar uma equipe que é desafiante, que tem um fator casa muito forte, mas para nós é importante avançar porque somos uma equipe jovem que precisa de desafios para crescer”.

Para este jogo em Santa Tereza, a diretoria cascavelense disponibilizou um lote de ingressos que podem ser trocados por alimentos não perecíveis. São 600 unidades disponíveis, ao troco de um quilo de alimento cada.