Num jogo no qual busca os três pontos e contribuir com a comunidade local, o Toledo Futsal recebe o São José dos Pinhais pela 24ª rodada da Série Ouro nesta sexta-feira (6). Como tem sido em todos os jogos em casa na temporada, o torcedor que doar um litro de leite pagará apenas R$ 5 de ingresso na bilheteria do Ginásio Alcides Pan. O leite arrecadado, alimento fundamental para alguns pacientes, é repassado ao Hospital Bom Jesus.