SÉRIE OURO | Foz Cataratas entra para seleto grupo no Estado

O Foz Cataratas fez o dever de casa e, mesmo com a vantagem do empate, venceu o Dois Vizinhos por 1 a 0, na noite de sábado (14), no Ginásio Costa Cavalcanti, para comemorar o bicampeonato da Série Ouro do Paranaense de Futsal. Com o feito, na 25ª edição da competição, entrou para um seleto grupo de campeões consecutivos, que conta apenas o extinto com Foz Futsal (1996 e 1997), o São Miguel (tri em 1998/99/00), o Cascavel (tri em 2003/04/05 e bi em 2001/12), o Umuarama (2007/08) e o Guarapuava (2014/15).