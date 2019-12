Série Ouro: Foz Cataratas e Dois Vizinhos dão início à decisão do título

Cascavel – A Série Ouro do Paranaense de Futsal 2019 começa a definir neste sábado se terá um campeão inédito ou mais um bicampeão. Às 20h30, no Ginásio Teodorico Guimarães, Dois Vizinhos e Foz Cataratas fazem o jogo de ida decisão do título.

Em 24 edições já realizadas, apenas dez times se sagram campeões, sendo quatro deles uma única vez: o Curitibano na primeira edição, em 1995; o Atlético Patobranquense, em 2006; o Pato Futsal, em 2017; e o Foz Cataratas, em 2018.

Os demais campeões estaduais têm todos mais de um título: Cascavel (cinco), São Miguel do Iguaçu (quatro), Marechal (três), Foz Futsal (três), Guarapuava (três) e Umuarama (dois).

Assim, nesta 25ª edição da Série Ouro, o Cataratas tenta o bicampeonato consecutivo, enquanto o Dois Vizinhos, que em 2018 foi vice-campeão da Série Prata, tenta entrar para um seleto grupo no Estado.

Em dois confrontos este ano, ambos pela primeira fase da Ouro, houve um empate por 2 a 2 no Teodorico Guimarães e vitória dos donos da casa por 4 a 2 no Ginásio Costa Cavalcanti, que receberá o jogo derradeiro pelo título no próximo sábado (14), em Foz do Iguaçu.

Para chegar até à final, o Dois Vizinhos eliminou Pato e Marreco, nos playoffs, enquanto o Foz Cataratas deixou para trás Campo Mourão e Umuarama.