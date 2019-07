Série B sem bicho-papão

São Paulo – A última rodada do Campeonato Brasileiro da segunda divisão mostrou que o certame não tem um bicho-papão. Dos quatro times que estavam no G-4 até a última segunda-feira, apenas a Ponte Preta venceu. Bragantino, Botafogo-SP e Londrina saíram de campo de cabeça baixa e os paranaenses deixaram o grupo dos quatro primeiros. E o time paranaense já entra em campo neste sábado fora de casa contra o Figueirense. A promessa é de um jogão.

Empatados com 16 pontos, quem vencer pode iniciar a próxima semana dentro do G-4. Os catarinenses participaram várias vezes da Série A recentemente, enquanto o Tubarão não desfila no andar de cima desde a Copa João Havelange de 2000.

Outro time paranaense, o Operário de Ponta Grossa recebe o CRB para complementar neste sábado (20) a programação da décima rodada. O encontro será realizado no estádio Germano Krugger, em Ponta Grossa, às 19h.

Essa será a segunda partida seguida do Operário, que faz sua primeira temporada na Série B do Brasileirão depois do acesso a partir da Terceira Divisão, em seus domínios. Na primeira, o clássico estadual contra o Londrina, o time fez valer o mando de campo e superou o Tubarão, por 2 a 0, no sábado (13).

O CRB também não deixou passar em branco a oportunidade de pontuar ao atuar em seus domínios na jornada anterior. Marcou 2 a 1 no Guarani, que está na zona de rebaixamento, chegando aos 13 pontos (quatro vitórias, um empate e quatro derrotas).