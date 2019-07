Série B: os 4 do Paraná em campo

Curitiba – Pela Série B do Brasileirão, Coritiba enfrenta o Vila Nova e tem a chance de se aproximar ainda mais do grupo da frente. O time paranaense terá o retorno do volante Vitor Carvalho e do meia Juan Alano para a partida contra o Vila Nova, nesta terça-feira (23), às 19h15, no Estádio Couto Pereira. Apenas Juan Alano deve reassumir a titularidade na vaga de Rafinha, enquanto Vitor Carvalho ficará como opção no banco de reservas. Em entrevista coletiva, o técnico Umberto Louzer confirmou que Matheus Sales vai permanecer na equipe.

“A nossa opção é manter o Matheus Sales porque ele é um atleta que consegue construir melhor. O Vitor é um atleta de maior contenção. Por jogar em casa, a gente precisa ter uma equipe mais ofensiva”, afirmou Louzer.

Por outro lado, o treinador não contará com o goleiro Wilson, com estiramento na coxa esquerdo, e o meia Rafinha, com fisgada na coxa. O titular na meta será mais uma vez Alex Muralha, que entrou no intervalo da última partida.

Paraná x Figueirense

O técnico Matheus Costa manteve o mistério em relação ao substituto do volante Luiz Otávio, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, para a partida contra o Figueirense, nesta terça-feira (23), às 19h15, no Estádio da Ressacada em Florianópolis. Em contrapartida, o treinador confirmou que o goleiro Alisson entrará no lugar de Thiago Rodrigues, que também cumprirá suspensão automática.

São Bento x Operário

Lutando contra o rebaixamento na Série B, o São Bento anunciou mais um reforço para a sequência da temporada. O lateral-direito Marcos Martins deixou o Santa Cruz e acertou com o clube de Sorocaba. O Bentão está na 17ª colocação, com oito pontos, três abaixo do Vila Nova, primeiro fora da zona de rebaixamento da Série B. Já o Operário-PR vem de duas vitórias e deixou a zona de rebaixamento. O jogo será às 19h15 no Estádio Municipal Walter Ribeiro em Sorocaba (SP).

Londrina x Vitória

O Tubarão recebe hoje, às 21h30, no Estádio do Café, o Vitória pela décima rodada do Brasileiro da Série B. Apenas três pontos separam o Londrina da liderança. Com 17 pontos, o Alviceleste ocupa a sexta posição do campeonato.