Série B: Coritiba inicia jornada dupla em casa para voltar à Série A

Coritiba – Embalado nesta reta final de Série B de Campeonato Brasileiro, com cinco vitórias e cinco empates nos últimos dez jogos, o Coritiba recebe o Oeste neste sábado de olho em dar mais um passo rumo à elite do futebol nacional, em partida marcada para as 16h30, no Couto Pereira, pela 36ª rodada.

Vindo de vitória sobre o Brasil de Pelotas no Rio Grande do Sul, por 2 a 0, o alviverde paranaense manteve a terceira posição na tabela de classificação, com 57 pontos, a seis do número mágico para voltar à Série A depois de dois anos na divisão de acesso.

Para isso, conta com o fator casa. Quarto melhor mandante da competição, com dez vitórias, quatro empates e três derrotas em 17 jogos no Alto da Glória, o Coxa disputará os próximos seis pontos diante de seu torcedor. Assim, só a vitória interessa contra o Oeste neste sábado e contra o Bragantino no próximo domingo (24). Depois, na última rodada, visitará o Vitória, no dia 30.

Em busca de ficar mais perto do objetivo, o Coritiba conta esta tarde com os retornos do meia Rafinha, de lesão, e do lateral-direito Diogo Mateus, do meia Giovanni e do atacante Rodrigão, de suspensão.