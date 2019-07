Série B: Clássico de paranaenses

Operário e Londrina entram em campo neste sábado (13), às 19h, em Ponta Grossa, no Estádio Germano Krüger. O tubarão está em terceiro lugar com 16 pontos, a mesma pontuação do Sport de Recife, que está em quarto lugar, e a mesma do Botafogo-SP, vice-líder. O duelo, pela nona rodada da competição vale ao Alviceleste a manutenção na zona de acesso à Série A.

No Fantasma, o técnico Gerson Gusmão escalou praticamente o mesmo time titular nos dois jogos-treinos contra Palmeiras e Chapecoense. A única mudança ocorreu na zaga, com a entrada de Rodrigo no lugar de Sosa. O Alvinegro tem o pior ataque da Série B, ao lado do Guarani, com quatro gols.