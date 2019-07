Série A: Quem faturou mais?

São Paulo – Cinco clubes brasileiros seguem hegemônicos nos quesitos bilheteria e sócio-torcedor. Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Internacional e Corinthians estão há nove anos com as maiores receitas do assunto abordado. Os números constam em estudo anual realizado pelo banco Itaú BBA, divulgado esta semana em São Paulo. O levantamento considera os balanços de 2018 publicados pelos clubes neste ano.

Em 2018, o Palmeiras ganha destaque por ter conquistado R$ 160 milhões em receitas com bilheteria e sócio-torcedor. O Flamengo aparece na segunda posição, com R$ 93 milhões – 72% a menos que o Verdão. Na sequência, o Grêmio somou R$ 80 milhões, posteriormente, o seu rival, Internacional, deteve R$ 77 milhões, e o Corinthians, com R$ 60 milhões.

Grêmio e Internacional se destacam pelo alto número de sócio-torcedor. O clube colorado tem quase 208 mil sócios-torcedores, na segunda posição o São Paulo detém 155 mil, e na terceira colocação, o Tricolor Gaúcho tem mais de 152 mil torcedores credenciados.