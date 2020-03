Sergio Moro autoriza uso da polícia para obrigar isolamento e quarentena

Os ministros da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, e da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, autorizaram a polícia para obrigar suspeitos de contaminação por coronavírus a ficarem em isolamento ou quarentena.

A portaria com a determinação ainda não foi publicada no Diário Oficial da União (DOU), mas uma versão do documento foi divulgada pelo Palácio do Planalto no início da tarde desta terça-feira (17). Os ministros estabeleceram crimes no caso de descumprimento das medidas.

Profissionais de saúde poderão “solicitar o auxílio de força policial nos casos de recusa ou desobediência” por parte das pessoas que precisam ficar em isolamento ou quarentena.