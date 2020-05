SENAI e indústrias locais cedem 18 máquinas de costura para produção de máscaras em presídio de Cascavel

Para viabilizar a produção de equipamentos de proteção individual (EPIs) e fortalecer o combate ao coronavírus, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) e o Sindicato das Indústrias do Vestuário do Oeste do Paraná (Sindiwest) firmaram uma parceria com as Secretarias da Saúde e do Desenvolvimento Econômico de Cascavel. As entidades cederam 18 máquinas de costura para o Presídio Industrial, de modo que detentos possam trabalhar na produção de itens que estão em falta nos hospitais da cidade. Todo o material será doado aos profissionais de saúde.

“Já foram produzidos aproximadamente 50 mil itens, entre jalecos e máscaras. A atuação do Sistema FIEP (Federação das Indústrias do Paraná) está na disponibilização de todo o maquinário para que essa atividade seja realizada”, afirma gerente da unidade SENAI em Cascavel, Hugo Cerón Molina.

Segundo ele, o fornecimento de equipamentos é uma forma de garantir a segurança dos profissionais que atuam na linha de frente contra o coronavírus, como médicos e enfermeiros. “Nesse momento difícil que estamos passando de pandemia, a colaboração mútua de todas as entidades se torna importante. Isso é um exemplo de sentimento colaborativo perante a comunidade de Cascavel”, ressalta.

Além do empréstimo das máquinas de costura, a ação também contou com o apoio de empresários da cidade na doação de matéria-prima para confecção das máscaras e jalecos.

Na região de Apucarana, empresários também se mobilizam para aumentar a produção de EPIs. A partir de uma encomenda do Departamento Penitenciário Nacional (Depen), as indústrias estão produzindo cinco milhões de máscaras que serão usadas por profissionais de saúde que atendem internos em todo o país.

“Indústrias que produzem camiseta e bonés hoje estão preparadas para produzir máscaras. Da mesma forma, estamos trabalhando em outras linhas: ventiladores mecânicos junto ao setor automotivo, álcool em gel junto ao setor de bebidas, para tentar minimizar os impactos da crise, especialmente nos produtos de higiene, limpeza e segurança na área da saúde”, aponta o gerente de Assuntos Estratégicos da FIEP, João Arthur Mohr.

As indústrias de Apucarana também atendem demandas da Secretaria de Saúde do Paraná, da Federação das Santas Casas e até do Exército Brasileiro.

Créditos: Agência do Rádio Mais/Daniel Marques