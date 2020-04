Semipresencial: Modalidade de ensino da Unipar atrai cada vez mais estudantes

O brasileiro está adotando e se apaixonando pela ideia de poder estudar em qualquer lugar, conciliando seus estudos com outras atividades e seguindo seu próprio ritmo. E é exatamente esta a proposta da modalidade a distância do ensino semipresencial da Unipar, na qual inovação agregada ao contexto tradicional de uma Instituição que há quase 50 anos vem inserindo profissionais capacitados no mercado de trabalho tem gerado excelentes resultados. É a tradição aliada ao avanço tecnológico, princípio tão bem explorado na Unipar.

Para isso, a Unipar conta com uma estrutura invejável e, em convênio com a Google for Education, permite aos seus acadêmicos um aprendizado eficaz e completo. Com várias plataformas à disposição, todos participam de aulas ao vivo, exercícios de autoestudo, atividades avaliativas virtuais complementares, vídeos, bibliotecas on-line e uma infinidade de materiais didáticos virtuais, somados ao monitoramento constante de professores, tutores presencias e toda uma equipe técnica treinada para dar suporte completo. Isso tudo faz da Unipar uma referência positiva no campo da educação semipresencial.

A Unipar possui um estúdio moderno para gravação e edição e também para as transmissões de suas aulas ao vivo, que possibilita aos professores da Unipar a disponibilização, em curto espaço tempo, de todo material didático que faz parte das disciplinas da grade curricular.

A flexibilidade é a grande vantagem do semipresencial: o acadêmico pode usufruir do conforto de estudar em casa e enriquecer seus conhecimentos em práticas laboratoriais presenciais, quando faz contato com seus colegas e, assim, desfrutar da prazerosa convivência no meio universitário.

Um dos estudantes que optaram pela modalidade foi Dyonatan Recarcate, que cursa Administração. “Não moro em Toledo. E, como as aulas presenciais são apenas duas vezes por semana, fica mais fácil de ir para a Unipar. Além de ganhar tempo para estudar em casa, também tem a questão financeira, ficando mais acessível o valor das mensalidades”, conta.