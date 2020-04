O Seminário Arquidiocesano São José emitiu um comunicado nesse domingo (5) informando a suspensão da 54° Festa do Trabalhador e da 25° Festa do Costelão do Seminário São José, ambas realizadas no dia 1 de maio.

Segundo o comunicado, a intenção é evitar que o novo coronavírus se propague, já que o pico de contágio do vírus está previsto para os meses de abril e maio.

Outro formato da festa será organizado para acontecer no segundo semestre. Confira o comunicado na íntegra: