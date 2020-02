Semifinal do Gauchão: Inter e Grêmio fazem Grenal 423 da história

Porto Alegre – Clássico que para o Rio Grande do Sul, onde é contado por número de edições disputas, o Grenal terá os arquirrivais Grêmio e Internacional frente a frente pela 423 vez na história neste sábado (15), às 16h30, no Beira-Rio, pela semifinal do 1º turno do Gauchão 2020.

O time vermelho jogará em casa por ter encerrado a fase de classificação em primeiro lugar do Grupo A, enquanto a equipe tricolor terminou em segundo na chave B, atrás do Caxias, que enfrentará o Ypiranga no domingo (16), às 16h, no estádio Centenário, na outra semifinal.

Na contagem geral, o Inter tem 156 vitórias e 585 gols marcados contra 132 vitórias e 551 gols do Grêmio, além de 134 empates.

Para o jogo deste fim de semana, o Imortal defende uma invencibilidade de cinco partidas diante do adversário. A última vitória do Colorado foi em setembro de 2018, pelo Brasileiro daquele ano, no Beira-Rio, com um gol de Edenílson. De lá para cá foram cinco jogos, com duas vitórias gremistas e três empates. Aliás, neste sábado (15), em caso de igualdade no placar, o vencedor será definido nos pênaltis.

As equipes

Em campo, o técnico Eduardo Coudet deverá mandar a campo o que tem de melhor à disposição no elenco do Inter, mesmo com viagem marcada para a Colômbia no início da semana, para enfrentar o Tolima pela 3ª fase da Libertadores. Assim, deve armar o time com: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenílson, Rodrigo Lindoso e Boschilia; D’Alessandro e Guerrero. No Grêmio, o técnico Renato Gaúcho também terá os titulares em campo, mas não força máxima. É que o zagueiro Kannemann precisou passar por cirurgia no pé esta semana e se juntou ao companheiro de zaga Pedro Geromel no DM. Assim, David Braz e Paulo Miranda formarão dupla de zaga. Já o volante Matheus Henrique volta da seleção olímpica para reassumir a titularidade. Com isso, o 11 inicial deverá ter: Vanderlei; Victor Ferraz, David Braz, Paulo Miranda e Cortez; Maicon, Matheus Henrique, Alisson, Luciano e Everton; Diego Souza.