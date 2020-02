Semed inicia entrega de uniforme escolar para alunos da rede municipal

Início de ano letivo e as crianças estão animadas, afinal, conheceram a nova professora, os novos colegas, estrearam o material, as mochilas e, agora, os uniformes escolares. A Semed (Secretaria Municipal de Educação) iniciou nesta terça-feira (11) a entrega dos cerca de 30 mil kits para as crianças matriculadas nas 62 escolas e 53 Cmeis.

Os primeiros alunos a receber os uniformes escolares, compostos por peças de verão e inverno, foram os 1.510 alunos matriculados na Escola Municipal Dulce Andrade Siqueira Cunha, Caic I, no bairro Clarito. Deste total, 485 frequentam o período integral. “Esse kit inverno e verão é composto por nove peças e a partir de hoje as demais escolas, de acordo com nosso cronograma, vão receber este material. Amanhã (12) de manhã estaremos concluindo a distribuição dos uniformes para os estudantes aqui do Caic, que é uma das maiores escolas da rede em número de alunos matriculados, também estaremos em outras escolas aqui da zona norte e posteriormente da zona oeste da cidade, entregando os kits para as crianças. Estas são as duas regiões que escolhemos para iniciar a entrega do uniforme escolar. Esta é mais uma meta do prefeito Paranhos que vem sendo cumprida, de entregar os uniformes no início do ano letivo”, disse a secretária de Educação, Márcia Baldini.

Para a diretora Elisangela Cristina Zaniolo, o uniforme cumpre uma função pedagógica junto aos estudantes. “Com o uso desta vestimenta trabalhamos a identidade das crianças com a escola e a rede pública municipal de ensino e, também, a questão social e econômica da igualdade e economicidade que os pais podem ter”.

Investimento

O Município investiu R$ 3.383.768,77, na aquisição do uniforme escolar para este ano letivo. A Semed não trabalha com estoque de uniformes. Dessa forma, as crianças que foram matriculadas no fim do ano de 2019 e no início deste ano ainda terão seus uniformes solicitados. Assim, a entrega para esses novos alunos acontecerá na sequência dessa primeira fase de distribuição.

As roupas entregues gratuitamente aos alunos tem a qualidade atestada pelo Comitê de Uniforme Escolar. O pai Augusto de Azevedo foi à escola para levar o filho de quatro anos, Augusto de Azevedo Filho, e ficou satisfeito com a qualidade do material que a criança recebeu para este ano letivo. “É muito bom. As roupas são boas, o calçado também e, além disso, para nós é uma questão de segurança ter nosso filhos uniformizados e a gente não precisa se preocupar com roupa para eles. Com o uso do uniforme a gente economiza e o melhor é que estamos recebendo já no início do ano, sem atraso”, diz.

Os kits de uniformes são compostos por:

– 01 (um) agasalho (calça e jaqueta),

– 01 bermuda ou 01 shorts saia,

– 02 camisetas manga curta,

– 01 camiseta manga longa,

– 01 (um) moletom,

– 02 pares de meias escolares,

– 01 tênis escolar,

– 02 (duas) calças,

– 02 (duas) blusas de moletom,

– 02 (duas) camisetas manga curta,

– 01 (uma) camisetas manga longa para crianças de 0 a 12 meses,

– 02 pares de meias antiderrapante,

– 01 sandália babucha para crianças de 0 a 12 meses.