Semana de decisão em Cascavel

No próximo sábado o Autódromo Zilmar Beux sedia a sexta e decisiva etapa do Turismo Nacional. Todos os campeões serão conhecidos em Cascavel, mas a Classe 1A será especial, com dois cascavelenses na briga pelo título. Felipe Carvalho é o vice-líder e seu irmão Caíto é o terceiro colocado. Felipe está na briga direta pelo título e Caíto depende de uma combinação de resultados, podendo até a pintar uma dobradinha. Os cinco primeiros da Classe 1ª são: 1º) Thiago Tambasco (GM Onix), com 352 pontos; 2º) Felipe Carvalho (GM Onix), 293; 3º) Caíto Carvalho (GM Onix), 234; 4º) Giovane Mega (Peugeot 208), 201; e 5º) A. Sermann/R.Tassi (VW Gol), com 196 pontos