Semáforo é instalado na Rua Jorge Lacerda com José de Sá Cavalcanti

O setor de sinalização da Cettrans/Transitar está concluindo nesta quarta-feira (11) a instalação da nova sinalização semafórica no cruzamento das Ruas Jorge Lacerda com José de Sá Cavalcanti, vias que ligam os bairros Claudete e Canadá. O equipamento foi adquirido no início do ano, no valor de R$ 90 mil, depois que o departamento de Engenharia de Trânsito constatou aumento de fluxo considerável com a abertura da via José de Sá Cavalcanti.

Com o término da instalação do semáforo, o equipamento será colocado em alerta piscante provavelmente nesta tarde ainda e, assim, permanecerá durante os próximos dias, para que os condutores se acostumem à nova sinalização. O semáforo deve entrar em funcionamento no início da próxima semana.

A orientação é para que motoristas, pedestres e demais usuários da via redobrem atenção no cruzamento. Como o equipamento terá foco também para pedestres, a equipe de Educação de Trânsito da Cettrans/Transitar já programou ação educativa com a comunidade escolar da Escola Michalina Sochodolak no início da próxima semana, quando o semáforo entrar em funcionamento.