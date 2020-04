Sem indícios de chuva, temperaturas voltam a subir na próxima semana

Sextou e a sexta-feira (17) começou com tempo seco em boa parte da Região Sul do país. As temperaturas que estavam baixas devem ter uma leve alta neste fim de semana.

Segundo o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) o ar mais seco continua dificultando a formação de nuvens de chuva, por isso ao longo da manhã e tarde o sol predomina em boa parte do Paraná. Na faixa leste, entre Curitiba e litoral, a nebulosidade varia um pouco mais durante o dia, em função dos ventos que sopram do Oceano. Temperaturas seguem baixas no amanhecer, mas já se elevam mais à tarde no interior.

De acordo com a meteorologista Ana Beatriz Porto da Silva, a Região Sul registrou mais uma madrugada e amanhecer com tempo estável, céu sem nuvens e temperaturas baixas. O frio diminuiu um pouco e fez com que as temperaturas mínimas se elevassem um pouco mais do que as registradas na quinta-feira (16).

Confira a distribuição dos valores mínimos entre 00 h e 07 h de hoje, dados do Simepar e INMET:

Cascavel

Em Cascavel as temperaturas ficam entre os 10°C e 24°C nesta sexta-feira. No sábado (18), fica menos frio na cidade e as temperaturas ficam entre 13°C e 25°C sem previsão de chuva para os próximos dias.

Confira a previsão para Cascavel nos próximos dias: