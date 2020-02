Sem Horário de Verão, consumo de energia aumentou 1%, segundo Copel

Cascavel – Caso estivesse em vigor, o Horário de Verão terminaria neste fim de semana e os relógios voltariam a ser atrasados em uma hora. Mas, por decisão do presidente Jair Bolsonaro, a mudança não aconteceu. Como consequência, os dias clarearam bem mais cedo. Por volta das 4h30 o céu já começava a clarear. E o sol também se punha mais cedo, e após as 19h30 a noite já se erguia.

De acordo com dados da Copel, o consumo de energia no período de novembro até o fim de janeiro foi 1% maior se comparado ao mesmo período do ano anterior, quando os relógios haviam sido adiantados.

Se somado o consumo de energia elétrica nos meses de novembro (2.521.276) e dezembro de 2018 (2.575.756) e janeiro de 2019 (2.619.623), o consumo foi de 7.716.665 MWh no Paraná. Já a soma de novembro (2.675.026) e dezembro (2.571.344) de 2019 e janeiro (2.548.363) de 2020 é de 7.794.733 MWh, ou seja, sem Horário de Verão, o consumo de energia foi praticamente o mesmo no Estado.

Nesse cálculo não consta o consumo de fevereiro, porque a Copel só realiza o fechamento dos dados no fim de cada mês.