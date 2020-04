Sem arrecadação, Cettrans vai pedir socorro à prefeitura

Assim como diversos outros segmentos da economia, a Cettrans também sofreu um baque com a pandemia do novo coronavírus. Com as ruas de Cascavel vazias durante duas semanas, rodoviária e aeroporto fechados, a queda na arrecadação foi de 70% e não tem dinheiro suficiente para pagar os salários no fim do mês.

Esse é um dos desafios que a contadora Simoni Soares da Silva acaba de assumir, ao ser nomeada a nova liquidante da Cettrans.

Segundo ela, os trabalhos da liquidação continuam, mas, em razão do momento, há essa nova emergência a ser resolvida. Está sendo feito o levantamento das contas e até amanhã, no máximo sexta-feira, os números serão apresentados ao prefeito Leonaldo Paranhos na busca por uma saída. Muito provavelmente, o Município terá de injetar dinheiro na companhia para arcar com a folha de pagamento.

Simoni lembra ainda que a crise atingiu o Município como um todo, gerando significativa queda na arrecadação e uma elevação não programada das despesas.

Fechada há duas semanas, a partir da próxima semana a Rodoviária de Cascavel deve ser reaberta. Contudo, a volta do transporte vai ocorrer de maneira bem gradual, até porque muitas empresas retiraram os ônibus devido à falta de passageiros. E nada indica que essa demanda será reaquecida em breve.

Como é responsável pelos terminais rodoviário e aeroportuário, a Cettrans recebe taxas de embarque, só que há duas semanas não há movimentação nesses locais. Sem serviço, sem arrecadação.

E a Transitar?

Além desses desafios, Simoni precisa se concentrar no processo de liquidação da Cettrans para dar lugar à Transitar (Autarquia Municipal de Mobilidade, Trânsito e Cidadania), que assumirá os serviços de trânsito e transporte de Cascavel.

Segundo ela, o prazo estipulado para a conclusão da principal parte está mantido: fim de julho. A intenção é que a partir dessa data possa haver de fato a migração da Cettrans (funcionários, serviços, orçamento) para a Transitar.