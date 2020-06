Seletiva do FERMOP começa hoje em Nova Santa Rosa

A Prefeitura de Nova Santa Rosa por meio do Departamento de Cultura informa que entre os dias 15 a 25 de junho estão abertas as inscrições gratuitas para uma seletiva de cantores que representarão o município no XV FERMOP – Festival Regional dos Municípios do Oeste do Paraná. Em decorrência da pandemia do Covid-19, o evento ocorrerá apenas de forma virtual.

A gravação dos vídeos, de até 6 minutos, deverá ser feita na casa do candidato, podendo o formato ser solo, dueto, trio ou quarteto em cada categoria. A filmagem deverá ser entregue até dia 25 de junho, em arquivo pen-drive no Teatro Municipal. Assim é necessário que cada participante grave seu vídeo na melhor resolução possível, para que a falta de qualidade não interfira no julgamento da seletiva.

Uma comissão de Nova Santa Rosa irá selecionar os representantes que participarão do festival regional. O FERMOP contará com três categorias: Infantojuvenil (10 a 15 anos); Gospel Adulto (a partir dos 16 anos) e Livre Adulto, que engloba estilos musicais como sertanejo e popular (a partir dos 16 anos).

Além disso, em qualquer uma das categorias não serão aceitas músicas em língua estrangeira, no todo, apenas em pequenas partes. As exigências para participação, dos candidatos do município, são: possuir título de eleitor em Nova Santa Rosa, documentos pessoais e comprovação de residência no município.

Mais informações através do e-mail: cultura@novasantarosa.pr.gov.br, ou pelos telefones (45) 99974-8833 e 3253-1144, ramal 471/472.