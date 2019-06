Seleção para mestrados da Unila

Os mestrados em Relações Internacionais e Políticas Públicas e Desenvolvimento publicaram os editais para seleção de alunos regulares para 2020. No total, são 42 vagas. Os interessados devem ficar atentos aos cronogramas de inscrição e às exigências para a seleção, que incluem a apresentação de projetos de pesquisa.

O mestrado em Relações Internacionais oferece 22 vagas em três linhas de pesquisa: estudos para a paz, direitos humanos e segurança internacional; desenvolvimento e capitais transnacionais; e política externa, atores e processos internacionais. As inscrições deverão ser feitas de 5 de agosto a 22 de setembro.

A seleção será realizada em três fases: análise do projeto de pesquisa; prova escrita online; e avaliação do currículo e entrevista online. As informações completas podem ser encontradas no edital PPGRI 01/2019 e anexos.

Os interessados em cursar o mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento devem fazer a inscrição de 2 de setembro a 2 de outubro. São oferecidas 20 vagas em duas linhas de pesquisa: estratégias de desenvolvimento; e políticas públicas e sociedade.

A seleção será realizada em três etapas: análise do projeto de pesquisa, avaliação do currículo e entrevista. As informações completas podem ser obtidas no edital PPGPPD 018/2019.